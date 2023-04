Sentite Boniek: “La Fiorentina è pericolosa, ma non la glorificherei”

L'ex calciatore Zbigniew Boniek ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il Lech Poznan.

L'ex giocatore di Juventus e Roma Zbigniew Boniek ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, il Lech Poznan. Ecco le sue dichiarazioni ed il post Twitter del portale polacco Meczyki.pl.

"Il Lech ha mostrato maturità, saggezza e, soprattutto, qualità. Se tutto questo funziona, può giocare con molte squadre su un piano di parità. La Fiorentina è pericolosa, ma non la glorificherei. Non trasformiamola in un mostro".