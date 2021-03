Romulo, post d’amore alla Fiorentina: “Grazie di tutto, ci rivedremo”

Dopo alcuni mesi da svincolato, Romulo ha trovato squadra e ha scelto di lasciare l’Italia per tornare in Brasile. E oggi su instagram ha dedicato un bellissimo pensiero alla Fiorentina, sua prima squadra italiana: “Grazie Fiorentina, grazie per avermi portato in Italia grazie per il sostegno in questi anni, grazie per tutto quello che ho imparato. Arrivai in Italia e subito mi abbracciasti, mi facesti sentire a casa. Grazie per tutto. Prima o poi ci rivedremo” ha scritto Romulo a corredo di alcune foto, accompagnando il tutto con alcuni cuoricini viola.