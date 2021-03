Con la Fiorentina ha giocato per due stagioni, dal 2011 al 2013, poi ha girato mezza Italia: Verona, Juventus, Lazio, Genoa e Brescia. Adesso per Romulo è arrivato il momento di tornare in patria. Con un tweet condiviso nelle ultime ore, infatti, il Cruzeiro ha comunicato l’ingaggio dell’esterno ex viola. Dopo dieci anni di Serie A, dunque, Romulo torna a giocare nel proprio Paese, in un club comunque importante e prestigioso.