Ribery si ritira: il saluto di alcuni ex compagni in viola

Come abbiamo già letto Franck Ribery ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, rimanendo però sempre in questo splendido mondo grazie all'offerta della Salernitana di far parte dello staff tecnico di Davide Nicola. Il suo addio ha lasciato molto scalpore e alcuni suoi ex compagni della Fiorentina gli hanno voluto fare i più sinceri auguri per il futuro.