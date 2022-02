Regia e dinamismo: la Fiorentina ritrova l’architetto Torreira

Il gioco della Fiorentina passa tutto, o quasi, da Torreira: i suoi numeri

Contro l'Atalanta tornerà Lucas Torreira, squalificato contro lo Spezia. E su di lui si concentra il Corriere dello Sport. Il rientro del centrocampista uruguaiano garantisce per la Fiorentina il ritorno a geometrie di gioco collaudate e a meccanismi che ormai permettono alla squadra viola di avere un’identità precisa nella costruzione del gioco. Torreira smista e accorcia, suggerisce e tampona, in una doppia fase quanto mai utile e necessaria per trasferire sul campo ciò che Italiano chiede.