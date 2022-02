Torreira, parla l’agente: “Il suo futuro? Penso rimarrà a Firenze, anche se…”

Il procuratore del centrocampista viola ha parlato in Sudamerica

"Dove sarà Lucas Torreira la prossima stagione? Credo ancora nella Fiorentina". Parole che suonano come musica per i tifosi viola, quelle pronunciate da Pablo Bentancur all'emittente uruguaiana Sport890. Il procuratore del centrocampista centrale gigliato ha spiegato: "Penso che il club viola lo riscatterà definitivamente dall'Arsenal. Non ci sono dubbi sul suo rendimento, Lucas è felice a Firenze ed tornato quello che tutti noi conoscevamo, un giocatore impressionante in termini di continuità e dinamismo. E' vero anche che i Gunners sono rimasti delusi dalla Fiorentina per la questione-Vlahovic: erano già d'accordo per il trasferimento del serbo a Londra, ma poi il calciatore ha fatto saltare tutto volendo andare alla Juve".