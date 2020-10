Divertente siparietto andato in scena questo pomeriggio al Centro Sportivo “Davide Astori”. Il neo papà Jack Bonaventura ha ricevuto in regalo uno speciale Baby Pack da Rocco Commisso in persona. Tanti sorrisi e strette di mano per offrire al piccolo Edoardo un dono esclusivo marchiato Fiorentina.

Iachini e la conferma voluta a metà, quali ripercussioni? Rocco riflette sulla sua scelta