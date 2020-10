Iachini e la conferma voluta a metà, quali ripercussioni? Rocco riflette sulla sua scelta

Qualcuno potrebbe già definirlo “il peccato originale”, ma sparare sentenze inappellabili dopo tre giornate di campionato non avrebbe senso. Resta il fatto che la Fiorentina si ritrova a fare i conti con il paradosso di avere un allenatore voluto a metà. A fine luglio, con la conferma di Iachini, era stato Commisso a imporre la propria decisione al resto della società. Assolutamente legittimo per un presidente (e proprietario), anche se, lasciando da parte le dichiarazioni ufficiali, viene comunque da chiedersi quali siano e quanto incidano le ripercussioni di certe scelte non concertate. Giusto rispettare le gerarchie, ma anche i ruoli hanno un loro peso.

Come ricorda anche l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, infatti, non è un mistero che se fosse stato per Pradè e Barone, Iachini non sarebbe più sulla panchina viola e al suo posto molto probabilmente siederebbe Ivan Juric. È stato Commisso, dopo la vittoria sul Bologna (penultima giornata del campionato scorso) a decidere di andare avanti con il tecnico ascolano. Una conferma che fin da subito ha diviso il tifo viola tra gli scettici e chi, tutto sommato, riteneva giusto dare un’altra chance a Iachini dopo il buon finale di stagione e la media punti da ottavo posto. La prestazione contro la Samp ed i risultati contro Inter e blucerchiati hanno riportato il tema alla ribalta (e con i presupposti elencati, sarebbe stato strano il contrario). Iachini al momento non rischia, ma Commisso si aspetta riposte confortanti già da domenica.