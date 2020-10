Commisso parla a squadra e allenatore: tutti sotto osservazione. Anche Pradè e Barone

Come sottolinea Il Corriere Fiorentino, dopo il brutto ko rimediato con la Sampdoria, Rocco Commisso ha voluto mettere un bel carico di pressione sul resto della famiglia viola (CLICCA QUI per leggere le sue parole a Rtv38). Il messaggio è chiaro. E nasce proprio da quella voce di spesa, gli stipendi, che dopo anni di spending review è tornata a crescere. Soltanto per i giocatori della prima squadra (senza contare quindi lo staff tecnico e i dirigenti) la Fiorentina oggi spende 55 milioni di euro, il settimo monte ingaggi della Serie A. Ovvio, quindi, che Commisso si aspetti prestazioni e risultati migliori rispetto a quello che si è visto contro la Sampdoria.

Una partita che ha lasciato il segno. Non a caso, prima delle dichiarazioni dell’altra sera, Rocco si era fatto sentire anche col gruppo. Nessuna sfuriata, sia chiaro, ma un richiamo alle responsabilità sì. Lo stesso recapitato a chi ha costruito la squadra (Pradè e Barone) e a chi la deve guidare (Iachini). Per farla breve: sono tutti sotto esame. L’allenatore, la cui conferma è stata una scelta precisa del presidente, non può sentirsi garantito da un rapporto ancora oggi, comunque, molto forte col tycoon americano. Ora servono risposte, il lavoro di tutti è sotto osservazione da parte del presidente. Vale per Iachini, ma anche per Pradè e Barone.