Pedro non smette di segnare, Andersinho punge: “ACF poteva ricavarne altri 70m”

Un altro gol, un'altra perla del brasiliano in patria

Il noto giornalista brasiliano Andersinho Marques ha twittato entusiasta l'ennesimo gol dell'ex viola Pedro con la maglia del Flamengo in Brasile, una rovesciata stavolta. Il testo del post è una frecciata alla Fiorentina, rea di essersi liberata troppo in fretta del miglior attaccante verdeoro in circolazione: