Onana da 2 in pagella. I tifosi del Manchester rimpiangono De Gea

Stagione da dimenticare quella di Onana. Arrivato nell'estate del 2023 dall'Inter per 55 milioni di euro, il portiere camerunense ne ha combinate una dietro l'altra. Ultima quella nella giornata di ieri in Europa League contro il Lione, dove l'ex Inter ha commesso due gravi errori che sono costati il 2-2 finale del Manchester. Il Daily Mail, noto quotidiano inglese, ha dato 2 in pagella al portiere. Tutto ciò ha fatto scatenare l'ira dei tifosi sui social. Specialmente su X, molti di loro stanno tutt'ora rimpiangendo la scelta societaria di mandare via De Gea, ora alla Fiorentina, sostituendolo con Onana: "Una delle peggiori decisioni prese negli ultimi anni è stata quella di sostituire David De Gea con Andre Onana". Qui sotto il tweet