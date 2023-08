Nzola saluta lo Spezia: “Ne abbiamo passate tante insieme, grazie a tutti”

Italiano riabbraccia Nzola. Dopo Trapani e Spezia, il tecnico viola riallenar l'attaccante per portare nuovi gol a Firenze e alla Fiorentina. Intanto, Nzola ha salutato lo Spezia sui social con un breve messaggio: "Ne abbiamo passate tante insieme, grazie di tutto Spezia". L'attaccante ha postato sul proprio profilo Instagram un video dove ripercorre i suoi anni con la maglia dello Spezia, anche quelli con Italiano in panchina. Poi ha ringraziato la Fiorentina: "Grazie per questa opportunità".