“Non è una partita come le altre”: il video motivazionale di ACF da brividi

Nei due minuti abbondanti di immagini, vengono ripercorsi i momenti più belli che hanno caratterizzato le sfide del passato fra viola e bianconeri

Sono in vendita gli ultimi biglietti per assistere dal vivo a Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma mercoledì sera allo stadio "Artemio Franchi". Tagliandi ormai in esaurimenti nei settori Tribuna e Maratona, mentre la disponibilità è ancora media inCurva Ferrovia.