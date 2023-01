Nico, mezza gaffe sui social: “+3” dopo la Coppa Italia, poi cancella il post

Una vittoria vale sempre tre punti... o quasi, specialmente quando si tratta di partite a eliminazione diretta. Dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, Nico Gonzalez ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram con un cuore e la scritta "+3". Evidente riferimento alla vittoria contro la Sampdoria, che però non valeva tre punti, bensì la qualificazione al turno successivo. Una mezza gaffe per l'argentino - che poi ha cancellato la story - per la seconda gara consecutiva entrato in corso d'opera ma sempre più al centro delle voci di mercato.