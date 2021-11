Nico Gonzalez ritrova anche il sorriso: la gag su instagram

Il lungo stop per la positività al covid è alle spalle. Nico Gonzalez ha finalmente ripreso a lavorare sul campo con i compagni e sta cercando di bruciare le tappe per ritrovare la forma migliore. Con il Milan l’argentino dovrebbe partire...

Il lungo stop per la positività al covid è alle spalle. Nico Gonzalez ha finalmente ripreso a lavorare sul campo con i compagni e sta cercando di bruciare le tappe per ritrovare la forma migliore. Con il Milan l'argentino dovrebbe partire dalla panchina. Intanto sembra aver ritrovato anche il sorriso, come conferma il suo commento su instagram. Sotto al post del profilo ACF in cui si mostravano le sue immagini dall'allenamento, Nico Gonzalez ha scritto: "Ho bisogno di un taglio di capelli" con alcune emoticon ironiche.