Gonzalez in viola: un ex compagno, ora al Brighton, “schifa” la scelta

Nico Gonzalez gioisce per il nuovo inizio in maglia viola, ma sotto al post c'è chi non gradisce e critica la scelta dell'argentino

Redazione VN

Nico Gonzalez ha ufficialmente intrapreso quest'oggi la propria esperienza con la maglia della Fiorentina. Una giornata della quale si è detto molto felice, così come ribadito anche sui propri canali social. Eppure questo suo entusiasmo non è andato giù a tutti. In particolare ad Alexis Mac Allister, argentino classe '98, suo ex compagno ai tempi dell'Argentinos Juniors.

Il centrocampista milita adesso in Premier League nelle fila del Brighton, proprio il club che era sembrato più vicino ad accaparrarsi Nico Gonzalez. Evidentemente la scelta di preferire Firenze all'Inghilterra ha deluso il coetaneo e connazionale.