Nico Gonzalez in vacanza con Torreira: “Sempre con noi hermano”

Vacanza americana per gli ormai ex compagni di squadra, Nico Gonzalez e Lucas Torreira. I due nell'esperienza in viola avevano legato moltissimo e per questo, nonostante il futuro dell'uruguaiano non sarà più a Firenze, hanno deciso di concedersi dei giorni insieme a Miami. I due hanno voluto immortalare il momento postando anche una foto insieme sui propri social in cui il commento di Nico è tutto un programma: "Sempre con noi hermano" con tanto di cuore viola ad accompagnare il messaggio di affetto.