Martinez Quarta su IG: “Ho grandi aspettative per ciò che ci aspetta”

"Ci lascia un altro anno. Grazie per il costante sostegno e l'affetto. Voglio augurare a tutti un grande 2023 e che possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi. Anche se sei lontano o vicino a compierli, se stai passando momenti belli o brutti, non abbassare mai le braccia e non smettere mai di sognare. E se i sogni rimarranno per la strada, abbi l'orgoglio di aver dato tutto, e la forza per riuscire ad inseguirne altri. Personalmente ho molte aspettative per quello che verrà".