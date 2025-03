Marì esulta: “Felice per la vittoria e per il mio esordio da titolare in viola”

Non è stata una serata come le altre, quella di ieri per l'ex difensore del Monza, Pablo Marì. Il centrale spagnolo, voluto e cercato da Palladino contro il Lecce ha fatto il suo esordio da titolare in viola. Oltre alla vittoria ottenuta al Franchi e ai 90' disputati, per l'ex Arsenal, quella di ieri è stata la partita numero 100 in Serie A. Marì ha voluto festeggiare tutte questi bei risultati con un post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutta la squadra, la sua famiglia e l'entourage: "Felicissimo per la vittoria di ieri e per il mio primo match da titolare con la Fiorentina! Una grande serata per tutta la squadra! Grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco e ad Actalent per avermi accompagnato in ogni momento della mia carriera"