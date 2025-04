Marì e Palladino alla… Palmese. Papaleo al Viola Park per promuovere il film

U.S. Palmese è l'ultimo film di Rocco Papaleo per la regia dei Manetti Bros. A Palmi, una piccola cittadina della Calabria, Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. E proprio Rocco pappaleo insieme ai registi del film hanno fatto visita quest'oggi al Viola park dove hanno incontrato Raffaele Palladino e Pablo Marì che si sono concessi anche qualche scatto con la divisa proprio della Palmese.