Lopes Pegna: “La Fiorentina sta lavorando su una lista di nomi, ci vorrà qualche giorno”

Calma e sangue freddo. Al di là della girandola di nomi accostati in questi giorni alla Fiorentina, il mercato viola deve ancora partire. A confermarlo è il giornalista Massimo Lopes Pegna, corrispondente da New York per La Gazzetta dello Sport: “Tifosi Viola non “ingrullite” dietro ai tanti nomi di mercato che vengono sussurrati. Sono spesso spinti dai loro stessi agenti. La dirigenza della Fiore sta lavorando su una lista e ci vorrà qualche giorno” scrive Lopes Pegna su Twitter. BASILE CONFERMA: “I NOMI USCITI NON SONO QUELLI REALMENTE VICINI ALLA FIORENTINA”