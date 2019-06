Basile: “Annuncio-bomba lunedì? Non credo. I nomi usciti non sono veramente vicini alla Fiorentina”

Al Pentasport di Radio Bruno arriva da New York anche la voce di Massimo Basile, che analizza la situazione di mercato della Fiorentina:

“Commisso è emozionato all’idea di fare il Magnifico Messere, secondo me Firenze lo stenderà. Se ci sarà l’annuncio-bomba? Non credo, stanno costruendo la squadra in maniera molto attenta.

Leggo molti nomi, ma non mi risulta siano quelli che sono davvero vicini alla Fiorentina. Secondo voi, se c’è una trattativa, il giocatore ha interesse a farlo sapere in giro?

Mandragora, per esempio, è stato proposto, non è la Fiorentina che ha richiesto Mandragora. E così tanti altri giocatori… Ricordate quanti nomi sono stati attribuiti a Corvino? Poi sono arrivati giocatori di cui non si sapeva niente.

Borja? Non mi risulta nulla, ma se Montella vuole cambiare io ce lo vedrei, è la proiezione del Mister in campo. Da qui a dire che siamo vicini… Pepito Rossi l’ho incontrato, mi ha detto che non ha sentito nessuno. Non sarà un’operazione amarcord. A New York un’atmosfera meravigliosa, tutti associano subito il colore viola a Firenze e alla Fiorentina”.