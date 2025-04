Lo striscione del Betis: “Rendiamo felici i tifosi. Testa alla Fiorentina”

A Siviglia sono già in clima Conference. Primo maggio l'andata in Spagna, e il giovedì dopo il ritorno a Firenze. Su Instagram, il club Andaluso, ha postato una foto dal campo, inquadrando uno striscione appeso dai tifosi, con su scritto: "Sigamos haciendos felices a los beticos. A por la Fiorentina!". Che tradotto letteralmente significa: "Continuiamo a rendere felici i Beticos. Testa alla Fiorentina". Striscione sintomatico del fatto di quanto la partita sia sentita anche in terra ispanica. Qui sotto la foto: