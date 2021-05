L’ex team manager viola: “Per la prima volta torno in quell’hotel. Ciao Davide”

Attualmente alla Sampdoria, Marangon è stato per anni team manager della Fiorentina. Per la prima volta dal 4/3/2018 è tornato in quel maledetto hotel di Udine

Redazione VN

Dimenticare il 4 marzo 2018 è impossibile per tutti i tifosi viola. Lo è soprattutto per chi ha vissuto fianco a fianco di Davide Astori, come Alberto Marangon. Per anni team manager della Fiorentina, adesso è tornato alla Sampdoria e domani con i blucerchiati giocherà a Udine. Il ricordo torna lì, all'hotel Là di Moret dove il capitano viola fu trovato senza vita e dove Marangon tornerà domani per la prima volta:

"Torno qui per la prima volta dopo quel 4 marzo del 2018. Sono tante le sensazioni che sto provando in questo momento, nessuna delle quali belle - scrive sul suo profilo Instagram -. Solo il ricordo del tuo sorriso mi distoglie da questa tristezza che mi avvolge. Non ce la faccio a salire al primo piano, non ho voglia di ripercorrere quel corridoio e fermarmi davanti a quella porta. Quella camera oggi non esiste più, rimangono solo i ricordi, tristi, di quella brutta mattina. Oggi però sono di nuovo qui come quella volta e non posso non pensare a te. Ciao Davide".