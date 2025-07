Le prime parole di Viti: “Non mi sembra vero, la Fiorentina è un orgoglio per me”

Oggi è il giorno di Mattia Viti . Il difensore centrale ex Empoli è diventato un giocatore viola. Prima la tappa a Roma per le visite mediche, poi l'arrivo al Viola Park per le firme. Viti ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club, queste le sue parole:

Un fiorentino a Firenze

"Quando ho saputo per la prima volta, che c'era l'interesse concreto della Fiorentina, l'ho detto subito alla mia famiglia. Non mi sembrava vero, e tutt'ora non mi sembra vero. Non sono nato a Firenze, ma sono cresciuto qua, fin da piccolo, tutta la mia famiglia è fiorentina, per me è un orgoglio. Il mio posto preferito è il centro, da piccolo tutte le settimane, con la famiglia e gli amici, passavamo ore ed ore lì. Poi quando passeggi per il centro è uno spettacolo. Con i tifosi ci ritroviamo allo stadio, speriamo di fare una grande annata"