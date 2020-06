L’appello di Galli: “Nardella, se vuoi fare lo stadio a Firenze perché non alle Cascine?”

Resta caldissimo il tema relativo allo stadio della Fiorentina. Ad esprimersi, su Facebook, è anche l’ex viola ed ex candidato sindaco di Firenze Giovanni Galli. Questo il suo appello rivolto a Nardella: “Stadio a Campo Bisenzio, stadio alla Mercafir, restyling del Franchi, stadio al posto della caserma Perotti… Nardella, vuoi farlo all’interno del comune di Firenze? Ma qui, alle Cascine, al posto dell’ippodromo in disuso e abbandonato, non ci starebbe!? Quali sono i vincoli?”.