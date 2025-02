La sindaca Funaro: “Odio e discriminazioni non tollerabili. Kean, Firenze è con te”

Ieri sera, al termine di Inter-Fiorentina, Moise Kean ha ricevuto numerose offese a sfondo razzista. L'attaccante viola ha ripubblicato i vari messaggi sul proprio profilo Instagram e, dopo la vicinanza di vari giocatori di Serie A ma non solo, arriva anche il messaggio della prima cittadina di Firenze.

La sindaca Sara Funaro, infatti, sul proprio profilo X ha mostrato tutto il proprio disdegno su quanto accaduto: "Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L’odio e la discriminazione non sono tollerabili. Moise Kean, Firenze è con te!" (Qui sotto il post)