La leggenda Nba al Fiorentina Store! La FOTO con la maglia viola

Che ci fa un mito del basket Nba al Fiorentina Store? Tim Duncan, uno dei giocatori più forti della storia della palla a spicchi, è in questi giorni in vacanza in Toscana. E ha fatto tappa anche a Firenze, fermandosi pure nel negozio di articoli firmati Fiorentina. E in suo onore è stata stampata una maglia numero 21 (quello che indossava anche sulla canottiera degli Spurs) con il nome Duncan. Non Alfred, ma Tim.