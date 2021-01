La grinta di Quarta: “Tre punti importanti. Continuiamo a lavorare così”

El Chino, Martinez Quarta, suona la carica sui social dopo la vittoria sul Crotone. Con un post che lo ritrae in azione in una delle sue sortite offensive palla al piede, il centrale argentino scrive “+3 punti importanti. Continuiamo a lavorare così“. Quarta ha sicuramente convinto nel suo ingresso in campo di ieri e, viste le ultime uscite, si candida ad essere un’arma in più in questa seconda parte di stagione per la Fiorentina.

