La Fiorentina gioca con Sanremo: “Fango in Paradiso” per il Franchi

Primi giochi di associazione con Sanremo. La Fiorentina sui social si è dilettata in questo piccolo gioco virale

Al via Sanremo, ecco i primi giochi che vanno virali soprattutto sui social. Anche la Fiorentina si è dilettata in ciò, associando le prime canzoni del festival al mondo viola. "Voleva essere un duro" di Lucio Corsi è di Pietro Comuzzo, il giovane roccioso difensore della Fiorentina. "Damme 'na mano" ovviamente va a David De Gea, mentre "Fango in Paradiso" viene associata ai lavori allo stadio Franchi. Qui sotto il posto Instagram con tutti gli abbinamenti