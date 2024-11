La bomba di Cassano: “Figo e Rui Costa meglio di Cristiano Ronaldo”

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato nel corso di una diretta di Viva El Futbol Official su Instagram, dove ha dato un parere sull'ex Fiorentina Manuel Rui Costa e su Cristiano Ronaldo. Ecco di seguito le dichiarazioni di Cassano.

"Cristiano Ronaldo non ha mai fatto niente per far crescere chi era vicino a lui. Se mi dici Portogallo, io penso ai Figo, ai Rui Costa. Figo faceva migliorare gli altri, ed aveva grande personalità e qualità, ed era molto più forte di lui. Ed anche Rui Costa era molto più forte di Cristiano Ronaldo".