Kouamé e quell’indizio social che fa capire a tutti la sua partenza

Christian Kouamé pronto a partire per il Belgio. E lui lo fa intendere attraverso un tweet sui propri social.

Come riportato precedentemente in esclusiva VN,Christian Kouamé è pronto a partire da Firenze. Infatti nel pomeriggio sembra essere stato trovato l'accordo tra Fiorentina-giocatore e Anderlecht. Il giocatore già nella giornata di domani dovrebbe partire per il Belgio. E lui, attraverso un tweet sui propri social conferma tutto.