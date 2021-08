Lucchesi: “C’è bisogno di stabilità interna. Vlahovic non facile da sostituire”

Fabrizio Lucchesi ha parlato della dirigenza viola e della situazione Vlahovic.

Fabrizio Lucchesi , ex dirigente della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del caso Vlahovic , di Scamacca come possibile sostituto del bomber serbo e della dirigenza viola.

Queste le sue parole sull'attaccante classe 2000 e su Scamacca: "Sono sempre dell'idea che se ti arriva un'offerta del genere va venduto il giocatore. Incassare i soldi è importante, però in campo non ci vanno i soldi, ma i giocatori, quindi serve reinvestirli al meglio. La Fiorentina non può sostituirlo con chiunque, devi cercare il profilo ideale e il tempo adesso non è molto. Scamacca? Sicuramente un buon profilo. La valutazione però, va fatta in base a quello che hai già a disposizione in rosa".