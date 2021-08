Flachi: “Mi auguro che Vlahovic possa restare. Scamacca sostituto ideale”

Francesco Flachi ha parlato della situazione Vlahovic e dei possibili giocatori che potrebbero andare a sostituirlo.

Francesco Flachi , ex giocatore viola ormai pronto al rientro dopo la lunga squalifica, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della situazione legata a Dusan Vlahovic e dell'attaccante che potrebbe andare a sostituirlo.

Sul bomber serbo: "Rischi di perdere un giocatore che poteva essere importante per la Fiorentina. Sono comunque soldi importanti che devi riandare ad investire immediatamente per sostituirlo al meglio. La Fiorentina può essere una delle sorprese se vengono presi i giocatori giusti. Mi chiedo se Vlahovic, nel caso in cui rimanesse, riesca a reggere mentalmente questa situazione".