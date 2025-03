Kean sui social: “Grazie. Cadrò, mi rialzerò e non mi fermerò”

Ieri neo 25enne, oggi già pronto a rialzarsi. Moise Kean, dopo lo scontro al volto nella partita di Verona, ha lasciato molti, tra tifosi viola e non, in apprensione. L'attaccante viola si è rivisto ieri allo stadio, con una presenza e un look certamente non anonimi. Indipendentemente dai gusti, quando Moise c'è in qualche modo si fa sentire. Ecco che, sfruttando l'occasione speciale del compleanno, torna a parlare via social a suo modo. Vistose foto di lui con una garza sul sopracciglio, accompagnate da altre immagini di lui nella sua prime era, i suoi momenti di maggior spicco. Un mix tra dolore, sofferenza, ma anche voglia di ritornare che si riassumono nella descrizione del post: "Grazie a tutti per le preghiere nei miei confronti, cadrò, mi rialzerò e non mi fermerò". Infine, nell'ultima diapositiva del post, Moise inquadra un foglio con scritto: "Il duro lavoro batte il talento solo se il talento non lavora duro".