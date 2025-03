Kean, il post social. Prepotenza e fede, ecco “il suo mondo”

Esiste una certezza in questa Fiorentina? Sì e si chiama Moise Kean . Sulla sua prestazione contro il Panathianikos abbiamo azzardato, definendola ( nelle nostre pagelle ) prepotente, ma aggettivo migliore forse non esiste. "Prepotenza pura. La porta sembra stregata nel primo tempo. Dragowski si allunga sul primo tentativo, poi di testa mette a lato di pochissimo, sulla terza occasione Drago gli strozza l'esultanza in gol. Alla fine vince lui, trovando il 3-0 di forza, come tutta la sua prestazione".

E dunque, dopo l'agonismo e la rabbia messa in campo dal 20 viola (ieri al suo gol numero 20 in stagione), ecco la sua uscita sui social. Luogo selezionato del post: "My own world", dall'inglese il mio mondo. Foto di campo, alternate a scatti di quotidianità e a frasi ispiratrici. Le immagini di ieri sera al Franchi parlano da sole. Strappa un sorriso invece, la seconda slide, quella in cui, riguarda alla televisione la sua esultanza (con si presume il figlio Marley come spettatore). Nell'ottava, l'ennesima frase postata da Moise che richiama il concetto del non mollare mai: "Guardati, sei stanco ma non arrenderti". L'ultima slide ("Io ho Dio, starò bene"), insieme alla descrizione ("Non vanno in chiesa da anni... ma pregano per la tua rovina. Dio è il più grande") infine richiamano alla fede, parte che ha sempre definito cruciale nella sua vita.