J. Commisso su Ribery: “Grazie Franck, farai sempre parte della famiglia viola”

Il tributo del figlio del patron viola per il fuoriclasse francese

Questo il post social di Joseph Commisso, figlio del Presidente, che saluta così il fuoriclasse francese: "Ci tengo a ringraziare personalmente Franck Ribery per il suo duro lavoro e la sua lealtà alla Fiorentina, la sua passione e amore per il calcio, la sua perseveranza, la sua leadership e il suo professionismo. Farà per sempre parte della famiglia viola! Auguri a lui e alla sua meravigliosa famiglia la miglior salute e successo"