Lacrime e un cuore viola, la reazione social di Ribery dopo l’addio con ACF

Il commento del fuoriclasse francese salutato oggi sui social dalla società gigliata

Sulla volontà di Ribery non ci sono mai stati dubbi, lui voleva ancora la Fiorentina nel suo futuro. Ma, per decisione della società viola, questo non sarà possibile. La giornata di oggi, infatti, è stata quella “dell’ufficialità” sull’addio del francese, salutato e ringraziato da ACF con un post sui social network. Poco fa, sotto un post della nota pagina CalciatoriBrutti che riportava la notizia dell’addio di Ribery alla Fiorentina, è apparso un commento proprio del francese. Con una faccina in lacrime e un cuore viola, Ribery ha espresso tutto il suo dispiacere per dover abbandonare Firenze, che in soli due anni è riuscita ad entrare nel suo cuore.