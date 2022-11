“Io, le lacrime e la famiglia”: Saponara scrive a… sé stesso

Riccardo Saponara ha scritto una lettera indirizzata a sé stesso e pubblicata sui canali social della Fiorentina. "Ho vissuto momenti che neanche potevo sognare di vivere, come indossare la maglia del Milan, che da bambino era la mia squadra del cuore. Poi ho avuto l’opportunità di approdare in una città meravigliosa come Firenze, che all’epoca neanche conoscevo e che adesso è diventata casa mia. Ho sempre avuto una grandissima passione per questo sport e ciò mi ha permesso di apprezzare quello che faccio, in campo e fuori. Mi ha permesso anche di vivere una carriera piena di soddisfazioni, che hanno fatto di me un ragazzo maturo con un bagaglio che mi porterò dietro per tutta la vita"