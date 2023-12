Il treno Kayode: “Contento per il rientro, non potevo chiedere di meglio”

Sui social, il giovane talento della Fiorentina ha esultato dopo la vittoria di ieri. Decisivo il suo ingresso in campo con un rigore procurato: "Che bellissimo rientro, non potevo chiedere di meglio"

Kayode è tornato. Adesso Italiano può sorridere e tornare a schierare sulla destra un terzino di ruolo. Sui social, il giovane talento della Fiorentina ha esultato dopo la vittoria di ieri. Decisivo il suo ingresso in campo con un rigore procurato: "Che bellissimo rientro, non potevo chiedere di meglio. Contentissimo per aver portato a casa questi 3 punti, siamo sulla buona strada. Continuiamo così".