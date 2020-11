Il Tanque Silva dopo la squalifica: “Sono tranquillo e determinato, la mia carriera è impeccabile”

Vi abbiamo raccontato ieri della sospensione di Santiago Silva, ex viola, per doping (LEGGI QUA). Il giocatore ha voluto esprimere le sue sensazioni con un lungo post su Instagram che qui vi riportiamo:

“Ieri ho ricevuto la triste notifica sulla decisione che ha preso l’AFA, dettando la mia sospensione e cancellando la mia possibilità di continuare a giocare. Anche se nel momento in cui mi è stato richiesto, ho presentato tutti i test e certificati che hanno comprovato la mia situazione clinica in quel frangente (ero in procinto di essere di nuovo padre). Coloro che mi hanno conosciuto e che hanno condiviso con me la mia lunga e ineccepibile carriera, conoscono il mio impegno e l’evoluzione giorno dopo giorno della mia passione, che è il calcio. Nonostante questo colpo, voglio trasmettere tranquillità a coloro che mi amano. Perché sono più forte che mai e determinato a rimanere coinvolto e impegnato nel calcio in modo che questo non succeda ancora.”