Ricordate El Tanque? E’ ad un passo dal chiudere la carriera, il motivo…

Il quasi quarantenne Santiago Silva, in arte El Tanque, nonostante avesse firmato la scorsa primavera il rinnovo di contratto con l’Argentinos Juniors, dovrà fermarsi, e forse mettere fine alla propria carriera, a causa di una squalifica per doping (alti livelli di testosterone dopo un match del 2019). Come conferma, infatti, l’edizione online del Clarin, il centravanti uruguaiano, a Firenze per cinque mesi nella stagione 2011/2012, è stato definitivamente sospeso dal Tribunale nazionale antidoping argentino per due anni, decisione confermata anche dalla Federazione. Dunque, l’addio al calcio professionistico per il Tanque è dietro l’angolo.