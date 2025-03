Il ritorno di Vargas a Firenze: “Dopo 10 anni la storia si ripete”

Juan Manuel Vargas è tornato a Firenze per il Pepito Day. E naturalmente ne ha approfittato per fare alcuni giri nella città

Juan Manuel Vargas è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi viola negli ultimi anni. Il peruviano ha lasciato un segno nel cuore dei fiorentini, e ieri è tornato al Franchi dopo tanti anni per il "Pepito Day". Lo stesso Vargas ha sottolineato ieri la sua gioia nel tornare in città. El loco però non è tornato solo al Franchi, ma ha visitato anche il Viola Park e ne ha approfittato per fare un giro in centro e godersi Firenze, come postato sui propri social