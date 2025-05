Il rammarico di Gosens: “Avevamo la sensazione di poter fare qualcosa in più”

Da una sola stagione a Firenze, ma già leader e faro dello spogliatoio viola. Robin Gosens è entrato subito in sintonia con tutto l'ambiente e ha dato molto anche in campo. Sui social il tedesco, che continuerà a vestire la maglia della Fiorentina, ha tracciato il bilancio dell'annata appena conclusa:

"È terminata un'altra stagione. E' stato un anno pieno di soddisfazioni, ma anche di delusioni e cose che vanno oltre il calcio. Se penso a quel maledetto momento dove un nostro fratello stava lottando lì in campo (Bove n.d.r.) e poi in ospedale mi viene la pelle d'oca. Solo per il fatto che lo abbiamo qui con noi, ridendo, scherzando è stata già una stagione vincente. Poi ovviamente non può essere una scusa per aver sbagliato qualche partita anche se ha inciso a livello mentale.