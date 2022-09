Il premio Nereo Rocco a Italiano: segui l’evento con VN su Twitch dalle 17.50

Questa sera l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano verrà insignito del premio "Nereo Rocco" come miglior allenatore emergente del nostro campionato: l'evento, che Violanews.com seguirà come al solito attraverso i contenuti realizzati dall'inviato sul posto, verrà coperto anche mediante una diretta sul nostro canale Twitch (QUI per seguirci). Tra i presenti anche il dg viola Joe Barone, mentre sarà premiato con il premio nazionale per lo sport l'ex tecnico della Fiorentina ora al Milan Stefano Pioli.