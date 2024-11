Il fratello a Comuzzo: “Da bambino con me non vedevi mai il pallone!”

Fresco di convocazione in Nazionale, non sono mancati gli auguri da compagni, amici e familiari per Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Il suo fratello gemello Francesco, anche lui passato dalla Fiorentina (arrivarono insieme in U15, lui stette solamente un anno), tramite una storia Instagram, ha postato nelle stories una foto di loro due da piccoli, facendo i migliori auguri al fratello per il traguardo della maglia azzurra raggiunto. Inoltre scherzando, ha voluto sottolineare di come da piccoli, quello forte era lui: "Ai tempi però non vedevi la palla con me"