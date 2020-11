La Fiorentina è riuscita a qualificarsi agli ottavi finale di Coppa Italia, vincendo la battaglia con l’Udinese. Grande soddisfazione per i giocatori viola per la prima vittoria con Cesare Prandelli alla guida. Uno di questi è Igor, entrato in campo nel secondo tempo al posto di uno stremato Pezzella. Il difensore brasiliano ha espresso in un post su Instagram tutta la sua soddisfazione per il ritorno alla vittoria del club gigliato.