“Grazie di tutto”. Pezzella e Vlahovic salutano Antognoni: “Non è colpa mia”

Il saluto social di Pezzella e Vlahovic a Giancarlo Antognoni, che risponde ai due calciatori viola

Poche parole ma che rispecchiano quella che è stata l'importanza di Giancarlo Antognoni per i giocatori viola. Sotto al saluto dell'Unico 10 su Instagram, German Pezzella e Dusan Vlahovic ringraziano l'ex club manager viola per gli anni trascorsi insieme, che all'argentino risponde: "Non è stata colpa mia" riguardo l'addio alla Fiorentina, mentre al bomber dice "Ci ritroveremo".