Il retroscena: ecco la cifra offerta dalla Fiorentina ad Antognoni

Il nuovo contratto avrebbe previsto uno stipendio da 5mila euro al mese. Il problema era però il nuovo incarico ridimensionato

Emergono i primi dettagli sulla proposta fatta dalla Fiorentina a Giancarlo Antognoni. In particolare Calcio e Finanza riferisce la questione economica: la Fiorentina avrebbe offerto un nuovo contratto da 5mila euro netti al mese. Difficile però che la decisione dell'Unico Dieci di lasciare il club viola sia legata all'aspetto dei soldi. Il nodo era il ruolo e le mansioni, che sarebbero cambiate: non più club manager ma un lavoro di scouting legato soprattutto al settore giovanile. Per Antognoni adesso potrebbero riaprirsi le strade della Figc.