Gosens: “Questa squadra non molla mai”. E Gud commenta: “Robin Goalsens”

Premiato come Man of the Match, Robin Gosens ha commentato la partita tramite un post su Instagram: "Questa squadra non molla mai. Questa squadra supera ogni difficoltà. Questa squadra porta a casa tre punti fondamentali". Ha aggiunto poi: "Per Moise! Per tutte le persone che non sono nei Spotlight (riflettori ndr), che però stanno facendo un lavoro incredibile - lo abbiamo visto in questi giorni pieni di difficoltà! Forza viola"